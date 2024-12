Napoli - La Lazio ha avviato i discorsi anche per Jackson Tchatchoua, terzino destro classe 2001 che il Napoli segue da diversi mesi. Ma qual è il budget di Lotito per la sessione di trasferimenti invernale? Di solito il presidente è restio a intervenire a metà stagione e i biancocelesti stanno lavorando su un ciclo a lungo termine, ma formule con l'obbligo di riscatto a giugno possono agevolare e per questo come rivelato da Tmw che la Lazio può provarci per Tchatchoua.