Manna a Dazn: "McTominay ha raggiunto maturità grazie a Conte, questa partita vale tantissimo per lo scudetto"

Il direttore sportivo Giovanni Manna è intervenuto prima di Lecce-Napoli ai microfoni di Dazn:

"E' stato qualcosa di veramente forte che ha scosso tutti noi e il mondo del calcio, siamo vicini a Lecce abbracciando il loro dolore e trovando la forza per affrontare questa partita al meglio. McTominay pensavo potesse aver raggiunto una maturità a livelli realizzativi, il lavoro che ha fatto con Conte è ottimo per il percorso che sta facendo. Noi gli abbiamo dato centralità che gli mancava e il resto l'ha fatto il mister per quello che sta tirando fuori da McTominay. Siamo contenti del momento di Scott e di quell'entusiasmo che c'è attorno a lui in città. Ma sono tutti i giocatori che stanno facendo qualcosa di incredibile e c'è un valore assoluto da parte di tutti anche quelli che sono qui da anni e che hanno già ottenuto il primo scudetto. Questa partita col Lecce vale tantissimo, dipende da noi e volevamo arrivare fino alla fine con questa possibilità aperta e ora affrontiamo tutto con grande concentrazione".