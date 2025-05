"4 - Il Napoli ha vinto quattro partite di fila con annesso clean sheet per la quarta volta nella sua storia in #SerieA (non ha mai avuto una striscia più lunga) e per la prima da febbraio 2023 (quattro con Luciano Spalletti). Corsa. #LecceNapoli".

Questo il tweet di Opta Paolo post Lecce-Napoli 0-1.