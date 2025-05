Valon Behrami, ex calciatore e oggi commentatore, ha svelato ai microfoni di DAZN cos'è accaduto a fine partita allo stadio Via del Mare di Lecce in seguito alla vittoria del Napoli: "Al fischio finale Conte si è arrabbiato, ha voluto che tutta la squadra sentisse il suo sfogo. Lui sa che si è accesa la spia della riserva e vuole dare quest'ultima spinta mentale, per questi ultimi tre passi che mancano".