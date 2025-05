"Una vittoria decisiva in un clima,a lungo surreale in cui non era facile rimanere concentrati sull'obiettivo. Ma @sscnapoli di #Conte riesce sempre ad andare al sodo e a portare a casa da Lecce, grazie a un gioiello di #Raspadori, 3 punti che profumano di scudetto".

Questo il tweet del giornalista RAI, Enrico Varriale, post Lecce-Napoli 0-1