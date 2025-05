Primavera, Benevento-Napoli 0-1: Popovic decide il derby

Il Napoli di Dario Rocco torna alla vittoria, gli azzurri si aggiudicano il derby campano contro il Benevento al centro sportivo Avellola, i partenopei approcciano con il piede giusto alla partita, che si sblocca dopo soli sei minuti con la rete di Popovic. Nella ripresa il Napoli mantiene il match sigillato sul risultato di 0-1 e blinda il terzo posto in classifica, questa volta solitario, anche perché la Ternana ha pareggiato in casa contro il Frosinone. Gli azzurri adesso sognano la primavera 1, naturalmente però si dovrà passare attraverso i play off.