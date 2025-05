Lecce, Trinchera a Dazn: "Ringraziamo chi ha mostrato vicinanza a differenza di chi ci ha imposto di giocare con l'Atalanta, per loro è la partita scudetto"

Il direttore sportivo Stefano Trinchera è intervenuto prima di Lecce-Napoli ai microfoni di Dazn:

"E' un momento difficile per noi, perdiamo con Graziano un amico fraterno. Non è facile per noi, avrei evitato di essere qui a parlare, abbaimo il dovere di farlo e andare avanti cercando di dare il meglio. Graziano voleva sempre che tiravamo fuori il massimo. Anche con le grandi spesso siamo stati in partita, oggi giochiamo col Napoli sapendo che giocano la partita scudetto. Non è stato per niente facile questo momento, ringraziamo tutti per chi ha mostrato grande vicinanza da parte di altri club, dipendendi ecc a differenza di chi ci ha imposto di giocare contro l'Atalanta".