Gutierrez al Napoli, è fatta! Romano e Moretto: "Accordo totale col Girona, 18 milioni più bonus e una percentuale sulla rivendita"

Calciomercato Napoli, ultime notizie su Miguel Gutierrez! I giornalisti Fabrizio Romano e Matteo Moretto svelano i nuovi aggiornamenti sulla trattativa in corso con il Girona per il terzino sinistro spagnolo classe 2001.

Su X il giornalista Fabrizio Romano scrive: "Il Napoli è vicino all'accordo con il Girona per Miguel Gutierrez! Accordo in fase finale per un compenso superiore a 18 milioni di euro, dettagli in fase di definizione sulla clausola di rivendita in attesa del via libera definitivo di De Laurentiis. Gutierrez vuole il Napoli e ha già detto sì".

Gli fa eco Matteo Moretto su YouTube: "Miguel Gutierrez verso il Napoli, ci sono novità importanti: ci siamo avvicinati ancora di più alle firme. C'è un accordo praticamente totale con il Girona per 18 milioni di euro più bonus. I due club sono d'accordo su tutto e stanno ora discutendo di una eventuale percentuale sulla futura rivendita, ma sono dettagli minimi che non sposterà molto, a quanto mi dicono"