The Athletic - Los Angeles FC: si sta chiudendo per Cristian Olivera, saltato Lozano?

Arrivano aggiornamenti di calciomercato importanti per il Napoli riguardo le possibili cessioni come quella di Hirinvg Lozano. Perché il trasferimento del messicano che era ad un passo dai Los Angeles FC ora sembra saltato. Il mercato in MLS chiuderà in queste prossime ore di oggi.

Lozano Los Angeles FC: comprano un altro attaccante

Napoli - I Los Angeles FC stanno finalizzando la firma dell'ala uruguaiana Cristian Olivera dall'Almeria. Il giovane esterno d'attacco può arrivare nelle prossime ore visto che Lozano sembra essere ormai sfumato per un possibile approdo in MLS. Distanza tra Napoli e il club americano e ora il messicano non era più così convinto di accettare l'opzione America.