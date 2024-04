Sudakov-Napoli, il CEO Shakhtar annuncia: "In estate andrà in un top club! A gennaio offerta di ADL da 40 milioni, gli dissi una cosa"

Calciomercato Napoli. Sergei Palkin, CEO dello Shakhtar Donetsk ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi inglesi dell' Evening Standard, parlando del futuro di Georgiy Sudakov.

Il 21enne ucraino è nel mirino anche del Napoli, che già a gennaio aveva presentato un'offerta da 40 milioni per lui. Queste le parole di Palkin:

"In questa finestra estiva, avrà una grande possibilità di trasferirsi in alcuni grandi club. Abbiamo avuto alcuni contatti con grandi club e alcuni non stanno negoziando direttamente con noi, ma stanno facendo valutazioni in vista del periodo estivo. Sudakov si trasferirà sicuramente in un top club europeo quest'estate".

Sull'offerta del Napoli a gennaio: "Ho detto al Napoli a gennaio che potevano averlo per 50 milioni di euro più bonus, e hanno offerto 40 milioni di euro. Dissi loro di chiudere l'accordo a quel tempo o avrebbero perso questa possibilità unica. Ora non basteranno 50 milioni. Non avrebbero alcuna possibilità di chiuderlo a quella cifra perché abbiamo molti altri club che lo cercano. Il maggior interesse verrà dai club inglesi. Per me, diventerà uno dei migliori centrocampisti d'Europa e del mondo e non vogliamo che i club cerchino sconti perché siamo in guerra. Un esempio è stato per Mudryk. Siamo abbastanza forti".