SSC Napoli, calciomercato estivo: tabella acquisti e cessioni completa, la lista

Calciomercato SSC Napoli - Terminate anche le proroghe per le squadre di Serie B e C che ne potevano usufruire, ora il calciomercato italiano in entrata è davvero finito, almeno fino a gennaio. TMW ricapitola tutte le trattative dell'estate, squadra per squadra, iniziando dalla Serie A. Questa la tabella acquisti/cessioni della SSC Napoli:

Acquisti:

Elia CAPRILE (Por, 2001) dal Bari a titolo definitivo

Pierluigi GOLLINI (Por, 1995) dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto

NATAN (Dif, 2001) dal Bragantino a titolo definitivo

Jens CAJUSTE (Cen, 1999) dal Reims a titolo definitivo

Walid CHEDDIRA (Att, 1998) dal Bari a titolo definitivo

Jesper LINDSTROM (Att, 2000) dall'Eintracht Francoforte a titolo definitivo

Giacomo RASPADORI (Att, 2000) dal Sassuolo a titolo definitivo, scattato riscatto

Giovanni SIMEONE (Att, 1995) dall'Hellas Verona a titolo definitivo, esercitato riscatto

Cessioni: