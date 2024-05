Sportitalia - Il silenzio dopo l'incontro Conte-Napoli è strategico: la verità su Antonio e su Gasperini

Calciomercato SSC Napoli - Aggiornamenti sul nuovo allenatore, e su Antonio Conte, arrivano dall'editoriale per Sportitalia di Alfredo Pedullà:

"Aurelio De Laurentiis vuole giocare a nascondino, sapendo che stavolta non può sbagliare. Dall’incontro, l’ennesimo, con Antonio Conte di oltre dieci giorni fa il silenzio che, attenzione, può essere anche strategico. Adesso il passaparola è: aspettiamo Gasperini. Che GPG piaccia parecchio al Napoli non ci sono dubbi, il classico segreto di Pulcinella, ma occhio a non snobbare l’Atalanta che ha da sempre la riconoscenza, partita di andata e ritorno, dell’allenatore capace di valorizzare i talenti e di ottenere fantastici risultati. Chiaro, se dovesse vincere l’Europa League Gasp potrebbe salutare e in qualche dichiarazione della vigilia lo ha fatto intuire, ma per ora sono parole. Se vuoi Conte, lo prendi. Intanto, anche Pioli e Italiano sono in attesa. Ma la favola “Conte si è stufato di aspettare” è difficile da credere perché è impensabile ritenere che gli abbiano detto “sei uno dei tanti”. Bisogna avere pazienza. E non andar dietro alle fake news.

Il capitolo Rugani è molto più semplice: il Napoli ci ha pensato seriamente a parametro zero, ma lui aveva un discorso impostato con la Juve dallo scorso agosto. Due anni con opzione, ma è come se fosse un triennale, le firme prima del weekend perché poi Daniele sposerà la sua Michela Persico. Auguroni".