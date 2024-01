Sky svela - Gudmundsson, tre top club di Serie A preparano l'offerta per giugno

Il Genoa di Alberto Gilardino è stato protagonista di una buona prima parte di stagione, mettendo in mostra i suoi gioielli. In questa sessione invernale di calciomercato, la squadra ligure ha salutato Radu Dragusin, direzione Tottenham, dopo essersi dimostrato uno dei migliori centrali del campionato nel girone d'andata. Così, la società non vorrebbe lasciar partire i suoi pezzi pregiati, su tutti Albert Gudmundsson, per il quale il Genoa ha ricevuto già molte richieste importanti. L'estate scorsa, ci provò anche il Napoli prima di affondare per Jesper Lindstrom.

Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Fino a questo punto, Gudmundsson si è rilevato il faro offensivo del Genoa: in diciotto partite giocate, l'islanedese ha segnato otto gol e servito due assist. Inevitabile, l'interesse di varie squadre per il giocatore, che sono arrivate a presentare offerte importanti al Genoa in questo inizio di mercato. Al momento, il club ha resistito a queste. In Serie A, Inter, Roma e Juventus sono pronte a fare offerte sul giocatore per giugno. Arrivato a Genova nell'inverno di due stagioni fa, Gudmundsson tra Serie A e Serie B con il Genoa ha giocato 70 partite, segnando 25 gol e servendo otto assist".