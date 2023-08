SKY - Rinnovo Osimhen, ancora niente accordo. La trattativa va avanti da un anno

Notizie Calcio Napoli - Dopo l'arrivo dell'agente Roberto Calenda all'hotel dove alloggia il Napoli, il collega di Sky, Francesco Modugno ha rivelato le ultime sulla situazione relativa al rinnovo contrattuale di Victor Osimhen:

"La trattativa per il rinnovo di Osimhen va avanti da tempo, già un anno fa il procuratore era a Castel di Sangro ma poi quando fai tanti gol e vali 200 milioni, ti guardi intorno e dato che in Arabia non vai allora parli del futuro. Ma serve un'intesa che al momento non c'è su alcuni aspetti. Sui diritti d'immagine qualcosa puoi concedere dato che il suo sponsor attuale è in scadenza, ma non c'è intesa su ingaggio e clausola. Le cifre sono alte e va trovato un equilibrio. Le parti si vedranno ancora".