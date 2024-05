Sky - L'Atalanta potrebbe chiedere un giocatore al Napoli per liberare Gasperini: la situazione

Calciomercato Napoli - Ore decisive per il calciomercato SSC Napoli. Il nuovo allenatore potrebbe essere Gian Piero Gasperini, ma si attende l'incontro di domani tra la famiglia Percassi e il tecnico piemontese. Ecco le ultime notizie riportate in merito dai colleghi di Sky Sport:

"Futuro panchine: Gasp e l'Atalanta, e il Napoli che osserva ma continua a muoversi. Nella giornata di venerdì 24 maggio c'è stato già un primo colloquio tra l'allenatore che ha appena portato il club alla vittoria dell'Europa League e la società. E domani - sabato 25 maggio - i discorsi proseguiranno per definire il futuro".



"Proprio Percassi era presente a Zingonia e ha pranzato con Gasperini in un clima disteso che ha lasciato buone sensazioni: non è stato ancora l’incontro decisivo per la fumata bianca (domani si rivedranno) ma a Zingonia cresce l'ottimismo per la permanenza dell'allenatore che ha appeba portato l'Atalanta a vincere l'Europa League. Insomma, clima disteso e buone sensazioni. Premesso che Gasp ha ancora un anno di contratto (scadenza nel 2025), i Percassi comunque non lo lascerebbero andare gratis, qualcosa - che sia soldi o un giocatore - chiederebbero in cambio. Ma al momento sembra un'ipotesi remota".