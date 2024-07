Sky - Buongiorno-Napoli, chiusura vicina! Oggi nuovo incontro con l'agente: cifre e dettagli

Calciomercato Napoli. Alessandro Buongiorno, difensore del Torino e della Nazionale, è il primo obiettivo per la difesa azzurra richiesta da Antonio Conte.

Buongiorno-Napoli, gli aggiornamenti

Ieri c'è stato un incontro tra il ds Manna e l'agente di Buongiorno per trovare la quadra. Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Gianluca Di Marzio, quest'oggi è in programma un nuovo incontro tra le parti per provare a chiudere l'affare.

Ecco quanto scritto sul suo sito ufficiale: