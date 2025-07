Piano B a Ndoye, proposto anche il brasiliano Kevin! Il Ds Manna apre, la situazione | ESCLUSIVA

Potrebbe esserci una beffa finale in questo calciomercato Napoli finora spettacolare. Un dileggio in particolare per Antonio Conte che ha abbracciato tanti degli obiettivi che ha richiesto ma potrebbe perderne uno, nonché il principale per quanto riguarda la fascia offensiva: Dan Ndoye.

Lo svizzero, come raccontato in esclusiva da CalcioNapoli24.it, è infatti indispettito dalla SSC Napoli e per la prima volta in assoluto la trattativa potrebbe saltare.

Calciomercato Napoli, proposto Kevin come piano B a Ndoye

Il Napoli, inevitabilmente, seppur portando ancora avanti il discorso per l'esterno del Bologna e sperando comunque di chiudere, lavora già ad eventuali piani B.

E tra i vari ci sarebbe un nome inedito e nuovissimo secondo quanto appreso sempre in esclusiva da CN24: trattasi di Kevin Santos Lopes de Macedo, classico nome ‘autostradale’ brasiliano che si riduce molto più semplicemente in Kevin in forza allo Shakhtar Donetsk.

22enne di piede destro e tanta fantasia verdeoro: il nome è stato apprezzato parecchio dal Ds Giovanni Manna che lo inserito nella sua lista in attesa di sviluppi.

Priorità ancora a Ndoye su volontà soprattutto del mister, ma in caso di fumata nera è anche sul sudamericano che il direttore sportivo potrebbe virare. Del resto è giovanissimo, talentuosissimo e al contempo già a livelli europei importanti e dunque pronto.

Il problema, semmai, potrebbe essere il prezzo: la stima iniziale è infatti di 50 milioni di euro, cifra tuttavia destinata a ridursi alla lunga per il classico gioco delle parti.

Come detto il discorso verrà approfondito più avanti ma nel frattempo l’ex Palmeiras è stato già promosso da Manna in questa prima fase esplorativa.

Appuntamento più avanti, eventualmente. Mentre sul tavolo del dirigente continuano a piovere altre idee e soluzioni alternative.

