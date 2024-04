Rivoluzione a fine stagione: possibile mossa clamorosa del Napoli

Calciomercato Napoli, inizia il conto alla rovescia per la rivoluzione inevitabile che ci sarà a fine stagione. Molto dipenderà ovviamente dal nuovo allenatore, ma in ogni caso la società è intenzionata - giustamente - a ribaltare il tavolo in maniera convinta per dare un segnale fortissimo dopo quanto accaduto quest'anno. E' necessario per rilanciare il marchio SSC Napoli dopo una stagione così indecorosa e inimmaginabile mesi dopo la conquista dello scudetto. Le indicazioni sui promossi e bocciati di questa annata sono ampiamente arrivate ma queste ultime 5 giornate all'orizzonte faranno ancor più chiarezza, per quanto possibile.

Mercato Napoli, è rivoluzione: via tutti questi?

Sono stati sette gli acquisti delle ultime due sessioni estive. Parliamo rispettivamente di Jesper Lindstrom, Jens Cajuste e Natan in estate nell’immediato post trionfo. Poi Pasquale Mazzochi, Cyril Ngonge, Hamed Traorè e Leander Dendoncker a gennaio per provare a rimediare e salvare la stagione, obiettivo poi non più raggiunto. Chi si salva tra questi in quest'annata terribile? Pochi, probabilmente un paio. Sicuramente non Lindstrom che non è riuscito a sbocciare con nessuno dei tre allenatori a disposizioni. Eclissatosi Cajuste rispetto a inizio stagione e sprofondato Natan reduce anche dai disastri di Empoli.

Mazzocchi è tra i pochi a salvarsi: accantonato l'esordio choc a Udine, si è dimostrato subito all'altezza prima sul piano fisico e poi su quello dell'attaccamento alla maglia: è napoletano e si vede. Per quel poco che abbiamo visto anche Ngonge ha fatto il suo quando chiamato in causa, soprattutto con alcuni gol pesanti: in ogni caso la società ha investito in maniera definitiva su di lui e con una cifra non banale.

Discorso diverso invece per Traorè che è solo in prestito con un diritto di riscatto a un prezzo oggettivamente alto, soprattutto per quanto mostrato: tecnicamente non si discute, ma probabilmente ci si aspettava di più. Inutile anche soffermarsi su Dendoncker.

Rivoluzione Napoli: saranno scaricati quasi tutti gli acquisti?

Cosa comporterà questa situazione? Che il Napoli, molto probabilmente, potrebbe bocciare tutto il suo stesso mercato a bocce ferme. Avesse modo, sicuro si libererebbe di Lindstrom, Cajuste e Natan dopo una sola stagione. Il problema sono le offerte che difficilmente arriveranno, motivo per cui più verosimilmente si opterà per al massimo un prestito per Lindstrom e Natan affinché abbiano continuità. Ma è solo per questo che potrebbero restare in azzurro: arrivasse qualcuno seriamente interessato e che permetterebbe al club di recuperare quanto meno le spese, non ci penserebbe su due volte.

Alla fine il Napoli potrebbe far scivolare anche lo stesso Traorè: quotazioni in netto calo, considerando che nelle ultime uscite è stato anche rispolverato Zielinski. Nella migliore delle ipotesi potrebbe esserci un rinnovo del prestito, impensabile un acquisto definitivo a oggi. Sarà rispedito invece indietro al 100% Dendoncker. Si andassero a creare gli incastri giusti, il Napoli sarebbe pronto a rivoluzionare resettando l'80% della doppia campagna acquisti. Roba che in genere si vede solo nella play station.