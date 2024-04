La SSC Napoli ha pubblicato sui suoi profili social, come al solito durante i compleanni, gli auguri a Leander Dendoncker: fin qui nulla di strano, se non fosse che, rispetto ai più canonici auguri dei tifosi, sono apparsi tantissimi commenti ironici, che sottolineano lo scarso impiego del giocatore preso in prestito dall’Aston Villa nel mercato di riparazione.