Hojlund è del Napoli! Lascia l'hotel direzione Nazionale: primo scatto coi tifosi dopo le firme | FOTO E VIDEO CN24

Calcio Mercato fonte : dal nostro inviato, Salvatore Ferrante
Calciomercato Napoli, è fatta per Rasmus Hojlund: lascia la città dopo la firma e si concede ai tifosi, ecco foto e video

Ultimissime calciomercato Napoli - In arrivo l'ufficialità di Rasmus Hojlund: l'attaccante ormai ex Manchester United ha appena lasciato l'hotel del Corso Vittorio Emanuele a Napoli, dopo la firma con gli azzurri.

Adesso partirà direzione Danimarca, per unirsi al ritiro della nazionale, dopo esserci concesso per alcuni scatti coi tifosi presenti al Corso Vittorio Emanuele.

Hojlund è del Napoli
