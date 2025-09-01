Romano: "Via libera per Sancho, ha trovato la nuova squadra"
Sancho
Jadon Sancho lascia il Manchester United e passa in un nuovo club. Arriva l'annuncio dell'esperto di mercato Fabrizio Romano che svela i dettagli dell'affare. Sancho passa in prestito all'Aston Villa e resta in Premier League
Jadon Sancho lascia il Manchester United e passa in un nuovo club. Arriva l'annuncio dell'esperto di mercato Fabrizio Romano che svela i dettagli dell'affare. Sancho passa in prestito all'Aston Villa e resta in Premier League.
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News