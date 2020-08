Rai - Si allungano i tempi per Koulibaly-City: l'entourage del giocatore e il Napoli negano l'offerta da 70 milioni degli inglesi

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Frenata nei tempi per Koulibaly-City. Secondo l'entourage del senegalese non c'è ancora l'offerta da 70 milioni dal Manchester. Anche in casa Napoli frenano sulle presunte accelerate delle ultime ore. I tempi dunque non sono così brevi come qualcuno credeva, l'operazione non si chiuderà nel giro di qualche ora. L'entourage dice che non è vera la notizia dell'offerta che si avvicina a quanto chiede De Laurentiis, infatti dal Napoli fanno sapere che ad oggi il City non ha ancora formulato questa offerta. Fino a quando non c'é l'accordo non si escludono inserimenti di altre squadre, come PSG e Manchester United".