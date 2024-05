RAI - Pioli ha voglia di Napoli, ma vuole una buonuscita dal Milan prima di firmare con ADL! Le ultime su Italiano e Gasperini

Calciomercato Napoli - Novità di mercato in arrivo in casa Napoli, come racconta il giornalista ed esperto di calciomercato Ciro Venerato al Tgr RAI.

Pioli vuole Napoli (e una buonuscita dal Milan)

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis attende notizie dagli agenti di Stefano Pioli. Il tecnico aspetta il vertice con l'amministratore delegato del Milan GIorgio Furlani prima di definire il contratto col Napoli. Pioli, infatti, chiede una buonuscita prima di rescindere il contratto da quattro milioni di euro più bonus, e non intende fare sconti eccessivi ad una dirigenza che lo ha messo sempre in discussione, e che contattò lo spagnolo Julen Lopetegui per esonerarlo.

Stefano Pioli ha voglia di Napoli, su questo non ci sono dubbi, ma prima di accettare il contratto azzurro, biennale con opzione per il terzo anno, vuole definire tutto con il Milan. Per questo motivo, ad oggi, la dirigenza azzurra continua a monitorare il tecnico della Fiorentina Vincenzo italiano, mentre quella relativa a Gian Piero Gasperini dell'Atalanta viene definita una pista difficile dalle segrete stanze del club azzurro.

