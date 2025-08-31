Rai - Hojlund-Napoli decisivi Conte ed il calciatore: 5% sulla rivendita e fissata la cifra della clausola rescissoria

Rai - Hojlund-Napoli decisivi Conte ed il calciatore: 5% sulla rivendita e fissata la cifra della clausola rescissoria

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, esperto di calciomercato, ha riportato alcuni aggiornamenti di mercato sul Napoli su Rai Due durante la trasmissione 'Il Sabato al 90'

"Trattativa tra Napoli, Manchester United e Hojlund? Beh, più che un’operazione di mercato, è stata una vera e propria querelle, soprattutto nelle ultime 48 ore. A sorpresa si è inserito anche il Lipsia, che però alla fine ha virato su un altro giocatore, Harder — proprio quello che voleva anche il Milan, ma che è stato poi rispedito allo Sporting.

La differenza, in questa trattativa, l’ha fatta soprattutto la volontà del calciatore, quella di suo padre e dei suoi agenti. Nonostante il Lipsia offrisse più soldi e condizioni migliori rispetto al Napoli, Hojlund ha detto chiaramente: "Voglio il Napoli."

Alla fine, complice anche un intervento diretto di Antonio Conte — che si trovava in ritiro con la squadra e ha voluto sincerarsi di persona sull'esito dell'operazione — l’accordo si è chiuso. Come avevamo anticipato nell’anteprima, Hojlund è sbarcato nella capitale: domani mattina sosterrà le visite mediche.

I dettagli dell’operazione: il Napoli pagherà subito 6 milioni di euro per il prestito oneroso, con un obbligo di riscatto fissato a 44 milioni, condizionato alla qualificazione in Champions League (quindi almeno il quarto posto). Prevista anche una clausola sulla rivendita futura del 5%, destinata al Manchester United.

C’è poi una clausola di rescissione valida dal 2027, fissata a 85 milioni di euro. Hojlund ha firmato un contratto di cinque anni a 5 milioni netti a stagione, un milione in più rispetto a quanto percepiva in Inghilterra, con opzione per un sesto anno. Un grande colpo per il Napoli"

