"Patisce il debutto al Maradona, anche i top player sentono la pressione". De Bruyne a vuoto, voti e pagelle
Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne in Napoli-Cagliari? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport 5,5 Come a Reggio, il primo tiro è suo, ma dopo 39’: alto. Ogni angolo è una potenziale palla gol, ma stavolta non ha guizzi da extraterrestre quale è.
- Corriere dello Sport 5 Non brilla all’esordio al Maradona. Diversi passaggi, qualche tentativo di imbucata, ma non cambia mai passo e nella ripresa si vede poco. Rimedia anche un giallo.
- Tuttosport 6 Qualche buona giocata del belga, che però non ruba l’occhio come in altre occasioni.
- Repubblica 5.5 Anche i top player sentono la pressione e patisce troppo il debutto al Maradona.
- Il Mattino 5,5 Gli viene chiesto di essere collante e cerniera, innesco e fantasia ma non è particolarmente ispirato. Grande pressing azzurro si schiera quasi da numero 10, andando a cercare lo spazio alle spalle di Lucca e degli aggressori dell'area di rigore per cercare l'imbucata nella linea che diventa a cinque del Cagliari quando il Napoli attacca. Adopo e Zappa si alternano su di lui e nella ripresa svanisce
- Corriere della Sera 5
