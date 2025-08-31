"Patisce il debutto al Maradona, anche i top player sentono la pressione". De Bruyne a vuoto, voti e pagelle

Rassegna Stampa  
Patisce il debutto al Maradona, anche i top player sentono la pressione. De Bruyne a vuoto, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne in Napoli-Cagliari? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

  • Gazzetta dello Sport 5,5 Come a Reggio, il primo tiro è suo, ma dopo 39’: alto. Ogni angolo è una potenziale palla gol, ma stavolta non ha guizzi da extraterrestre quale è.
  • Corriere dello Sport 5 Non brilla all’esordio al Maradona. Diversi passaggi, qualche tentativo di imbucata, ma non cambia mai passo e nella ripresa si vede poco. Rimedia anche un giallo. 
  • Tuttosport 6 Qualche buona giocata del belga, che però non ruba l’occhio come in altre occasioni.
  • Repubblica 5.5 Anche i top player sentono la pressione e patisce troppo il debutto al Maradona. 
  • Il Mattino 5,5 Gli viene chiesto di essere collante e cerniera, innesco e fantasia ma non è particolarmente ispirato. Grande pressing azzurro si schiera quasi da numero 10, andando a cercare lo spazio alle spalle di Lucca e degli aggressori dell'area di rigore per cercare l'imbucata nella linea che diventa a cinque del Cagliari quando il Napoli attacca. Adopo e Zappa si alternano su di lui e nella ripresa svanisce
  • Corriere della Sera 5
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo MilanMilanECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 10º

    logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top