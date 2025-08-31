Era da marzo contro l’Inter che al Napoli di Conte non succedeva questa cosa

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli di Conte è una girandola di movimenti, scrive Tuttosport.
"La carrucola è sempre Lobotka, intorno alla quale scorre il gioco. Velocemente, perchè sembra l’unica soluzione per stanare la difesa del Cagliari. Nella prima mezz’ora il blocco basso rossoblu concede agli avversari solo una soluzione, Spinazzola col cross sul secondo palo per Lucca. Due volte, nessun gol. Era da marzo contro l’Inter che la squadra di Conte non chiudeva il primo tempo con questo punteggio"