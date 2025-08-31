Era da marzo contro l’Inter che al Napoli di Conte non succedeva questa cosa

Rassegna Stampa  
Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli di Conte è una girandola di movimenti, scrive Tuttosport.

"La carrucola è sempre Lobotka, intorno alla quale scorre il gioco. Velocemente, perchè sembra l’unica soluzione per stanare la difesa del Cagliari. Nella prima mezz’ora il blocco basso rossoblu concede agli avversari solo una soluzione, Spinazzola col cross sul secondo palo per Lucca. Due volte, nessun gol. Era da marzo contro l’Inter che la squadra di Conte non chiudeva il primo tempo con questo punteggio"

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo MilanMilanECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 10º

    logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
