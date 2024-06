Calciomercato Napoli - Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha pubblicato sui social alcuni aggiornamenti in merito alla trattativa per portare Rafa Marin al Napoli:



"Rafa Marin si sta avvicinando al Napoli, affare dal Real Madrid per 7 milioni di euro. Trovati gli accordi per il suo contratto, valido fino al 2029. Si attendono nuovi colloqui in giornata per definire la formual del trasferimento. Il Real Madrid infatti vorrebbe una clausola di recompra sul difensore spagnolo".