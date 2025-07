Calciomercato Napoli, Cammaroto: "Juanlu Sanchez sarà a Dimaro nei prossimi giorni. Le ultime su Ndoye, Chiesa e Nusa"

Emanuele Cammaroto, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

"Osimhen? Nelle prossime 24-48 ore si chiuderà il suo passaggio al Galatasaray, De Laurentiis ha fatto un vero e proprio capolavoro nonostante le mille difficoltà di questa trattativa. Al Napoli andranno 75 milioni, 5 milioni di bonus in base ai gol segnati dall'attaccante nigeriano, ci saranno poi percentuale sulla rivendita e clausola anti-Italia per due anni. ADL sta facendo delle cose incredibili, è uno dei pochi in Italia che fa calcio in un certo modo, soprattutto uno dei pochi italiani che non pensa soltanto agli introiti a differenza delle proprietà straniere.

Uscite? Il vero mercato top il Napoli lo sta facendo in uscita, Manna sta lavorando benissimo. Lindstrom andrà al Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto per 16 milioni totali, Folorunsho verso il Cagliari in prestito con diritto di riscatto per 8 milioni. Il Pisa punta Zerbin e Simeone, ma l'argentino preferirebbe andare all'estero. Il Napoli avrà tanti introiti da queste uscite. Il Napoli con tanti soldi a disposizione potrebbe cogliere qualche altra occasione di mercato? Assolutamente, al momento la rosa è completa al 70-80%. Le ultime operazioni verranno fatte negli ultimi giocatori, quando spesso spuntano delle occasioni dalla Premier League magari. Lo abbiamo visto negli anni passati con Anguissa e McTominay.

Per il sesto centrocampista si fanno ancora pochi nomi, ma si cerca un mediano fisico e giovane. Juanlu Sanchez? L'affare si chiuderà nelle prossime ore, il terzino spagnolo vede da vicino la maglia azzurra. Raggiungerà i nuovi compagni a Dimaro nei prossimi giorni. Per gli altri ruoli non c'è fretta. Mi aspetto solo un'accelerata per l'esterno offensivo, Conte vorrebbe un giocatore lì il prima possibile. Il Napoli non ha gradito l'atteggiamento di Ndoye che ha parlato anche con il Nottingham Forest, il club azzurro vuole un giocatore convinto di vestire la maglia del Napoli. Attenzione al nome di Chiesa, escluso dalla tournee del Liverpool, anche se su di lui ci sono anche altri club italiani. In lista c'è anche Nusa, ma non è al momento una pista calda. Non escludo un eventuale mister X, staremo a vedere".