Occasione per De Zerbi, l'ha scelto una big per vincere la Champions

Calciomercato Napoli - Ultimissime sul possibile trasferimento di Roberto De Zerbi pronto a salutare il Brighton dopo aver raggiunto grandi traguardi e ora è pronto a fare la storia con un altro club straniero in Europa.

Calciomercato: scelgono De Zerbi per la panchina

Un sogno per il Napoli e gli altri club italiani di Serie A, ma alla fine De Zerbi potrebbe allenare ancora all'estero. Secondo quanto trapela però nelle ultime ore dai media tedeschi, Zidane è sempre più distante dalla panchina del Bayern Monaco che può prendere De Zerbi come nuovo allenatore o tornare sui propri passi e scegliere Julian Nagelsmann, dopo che è stato esonerato in questa stagione.