Non solo Lukaku, Sky - Napoli su Dovbyk: la società s'è già mossa, può sostituire Osimhen

Calciomercato SSC Napoli - C'è anche Artem Dovbyk, come vi raccontammo lo scorso 23 aprile, nella short list dei possibili sostituti di Victor Osimhen: l'attaccante nigeriano, conteso da PSG e Chelsea, ha una clausola rescissoria con la quale potrebbe liberarsi in estate.

Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno di Sky Sport, ha parlato così questa mattina di Lukaku e Dovbyk in ottica SSC Napoli:

"Il Napoli cerca un centravantone così, con quelle caratteristiche come Lukaku. Sebbene anche lui potrebbe avere un ingaggio importante, la società è solida ma sempre attenta ad una gestione sostenibile. Il Napoli cerca un centravanti di quel tipo per sostituire Osimhen, conteso da PSG e Chelsea. Da valutare e approfondire i nomi per il sostituto, le caratteristiche sono quelle: Lukaku sì ma faccio un altro nome che è quello di Dovbyk. Un ucraino alto un metro e ottantanove, venti gol col Girona in Liga e ha segnato ieri contro il Barcellona: il Napoli lo segue e monitora con attenzione, per il quale magari s'è già mosso. E poi ci sono i nomi come David e Gimenez. Il Napoli ha una possibilità economica importante, ma può scontare il fatto di non giocare la Champions League in termini di appeal".