Sostituto Osimhen: c'è anche il capocannoniere della Liga nella lista del Napoli, il nome

Calciomercato Napoli - Si chiama Artem Dovbyk ed è il capocannoniere de La Liga con 18 gol (4 rigori). C'è anche lui, attaccante della Nazionale ucraina e del Girona fra gli attaccanti attenzionati dalla SSC Napoli, alla ricerca del sostituto di Victor Osimhen, che andrà via in estate (clausola da 120/130 milioni di euro).

Artem Dovbyk

Calciomercato Napoli: idea Dovbyk

Il calciatore compirà 27 anni a giugno, è il numero 9 del Girona ed è un classe 1997: Dovbyk è esploso in questa super stagione del Girona, mettendo a segno in totale in stagione 19 gol e 7 assist con un solo giallo. La punta è arrivata lo scorso 6 agosto dall'SK Dnipro-1 per soli 7,75 miliioni di euro.

E dopo una grande stagione da protagonista al Girona, l'attaccante alto 1,89m è valutato circa 30 milioni €: il Napoli lo monitora, è nella rosa di (tanti) nomi per il sostituto di Victor Osimhen. Chiaramente, nella scelta della prima punta molto dipenderà dalla scelta del nuovo allenatore da parte di De Laurentiis: da Romelu Lukaku (che ha un gran rapporto con Antonio Conte) al nome di Jonathan David, è ancora presto ma iniziano a circolare i primi obiettivi azzurri.