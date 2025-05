Ndoye, l'agente conferma: "Il Napoli ha provato a prenderlo davvero a gennaio: ecco perché l'affare non andò in porto"

Fahd Adamson Mansoor, agente del calciatore Dan Ndoye del Bologna, ha rilasciato un'intervista a TMW. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall'agente del calciatore Dan Ndoye:

E' uno dei giocatori più interessanti d'Europa

"Gestire Dan è facilissimo, anche in un mondo così complicato. Ha una famiglia straordinaria ed è un ragazzo intelligente, quadrato".

Non per altro piace a tanti e anche a gennaio il Napoli ci ha provato

"Posso confermarlo, hanno provato concretamente a prenderlo".

Ma il Bologna ha detto di no. E in estate?

"Partiamo da un presupposto. Tanti grandi club lo volevano, Bologna è stata una scelta ragionata e la serata di Roma lo conferma: è il perfetto step, un club in salute, dove ha avuto la possibilità di giocare e di diventare uno dei migliori del campionato".

E tra poco inizia la finestra estiva

"Ci dovremo sedere col Bologna e capire. Dan è cresciuto ancora, dovremo capire anche quel che vorrà fare la società di Saputo. Piace a tantissimi e ogni giorno ci arrivano richieste da tutta Europa, non posso dire di no".