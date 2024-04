Calciomercato Napoli, Meret resta o andrà via? Percentuali e possibili sostituti

Calciomercato Napoli, che ne sarà di Alex Meret? Resta o andrà via? Il portiere è sicuramente uno dei grandi quesiti in casa partenopea in vista della sessione estiva dove bisognerà fare i conti con un'annata disastrosa e prendere scelte importanti in un senso o nell'altro. E' prevista una rivoluzione dopo un campionato così amaro e questa potrebbe partire dai pali, riguardando in primis proprio il portiere friulano arrivato anni fa con grandissime aspettative.

Mercato Napoli, cosa ne sarà di Meret? La situazione a oggi

Proprio di recente è uscito allo scoperto l'agente del calciatore: "Lui è in scadenza di contratto, ma c'è una opzione di rinnovo al 70% delle presenze che automaticamente verrà attivata dal club. Però è valida per un solo anno ed ecco perché stiamo già parlando con la società di un nuovo contratto". E ha già lasciato intendere che non ci saranno mezze misure, ovvero o prolungamento ulteriore o niente: "Ci troveremo a breve e si capirà se c'è la possibilità di rinnovare o meno. Non dovesse esserci questa possibilità - ma io non credo - si valuteranno delle opzioni perché non credo che il Napoli possa contemplare un altro caso Zielinski".

Sostituto Meret: chi potrebbe diventare il portiere del Napoli

A oggi, dopo sei anni in azzurro, una situazione contrattuale appunto chiara, un marchio che ormai il portiere difficilmente si toglierà e degli errori che - al di là di possibili pregiudizi - ci sono stati anche da parte sua, è lecito pensare che si propenda più verso la separazione che un futuro ancora insieme. Parlando in termini di percentuali verrebbe da dire 70% addio e 30% permanenza a oggi, anche se molto passerà anche dal nuovo allenatore.

Per quanto riguarda invece i sostituti, sembrerebbe essercene già uno designato in quanto di proprietà del Napoli: parliamo di Elia Caprile di rientro dal prestito all'Empoli, ma si è fatto anche il nome di Michele Di Gregorio che anche potrebbe sbarcare in azzurro specialmente se in panchina alla fine arrivasse Raffaele Palladino.