Murillo-Napoli, c'è il prezzo del Corinthians: rifiutata una proposta del PSG | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - In queste ore è stato accostato al Napoli il nome di Murillo del Corinthians come possibile erede di Kim al centro della difesa di Rudi Garcia.

Murillo-Napoli, le ultime

Stando a quanto abbiamo appreso, il club brasiliano valuta il calciatore 30 milioni e ha rifiutato di recente un'offerta del Psg da 25 milioni. Inoltre il calciatore risulta proprietario di una parte del cartellino. Murillo è attenzionato anche dal alcuni club spagnoli.

Parliamo di un ragazzo classe 2002 che spicca non solo per le doti difensive ma anche per la qualità in fase d'impostazione. Nelle recenti settimane il nome di Murillo è stato accostato anche alla Fiorentina che però aveva fatto un'offerta molto bassa pari a 9 milioni.