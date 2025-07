Miretti-Napoli, l'agente conferma: "Tutto vero, trattativa in corso con la Juve! Fabio aspetta l'accordo, Conte lo vuole!"

Calciomercato SSC Napoli - Giovanni Branchini, agente di Fabio Miretti, ha parlato a Sky Sport 24 durante lo speciale mercato:

"Il Napoli di Conte? Credo che sorprenderà tutti, perché credo che abbia in mente una rosa che gli potrà dare molte idee tattiche diverse e potrà spaziare e cambiare un po' rispetto ai suoi dettami degli ultimi anni. Ciò che vorrei dire è che molto raramente vedremo un centrocampo con Lobotka, McTominay e De Bruyne: in questo centrocampo, ci sarebbe molto squilibrio. Rinunciare ad Anguissa è molto improbabile, McTominay e De Bruyne si alterneranno spesso, a meno che Conte non abbia in mente qualcos'altro. Trovando un equilibrio a tutta la qualità che ha a disposizione. Il Napoli ha un potenziale offensivo interessante.

Il Napoli cerca un centrocampista, è Miretti?

"E' indubbio che c'è un interessamento del Napoli per Fabio Miretti, noi stiamo chiaramente aspettando l'evoluzione. Perché i club hanno iniziato a parlarsi: Miretti gioca nella Juve da quando ha 9 anni, tra due giorni fa 22 anni. Ha 100 partite in Serie A, 75 nella Juventus. Aspetta che venga presa una decisione: essere contesi da Juventus e Napoli oggi è qualcosa di meritevole per un atleta come Fabio.

Ruolo di Miretti? Ha un'attitudine da playmaker e da trequartista, ma può fare tutti i ruoli del centrocampo. E ha anche un certo feeling col goal.

Infortunio? Del tutto superato, adesso si sta allenando con la Juventus. E' un calciatore ancora in fase di definizione, credo possa giocare in più posizioni del centrocampo perché ha sensibilità tattica e grande umiltà. Può essere utile in più posizioni.

Perfetto per Conte? Sì, la sensazione è questa. Ribadisco: è già un grande risultato esser stimati da Conte ed esser ritenuti un'ipotesi per rafforzare un club già fortissimo come il Napoli. L'affronteremo con l'umiltà del caso, perché lì c'è un gruppo di giocatori da cui si può anche imparare molto.