Sky - Mertens-Napoli, serve l'accelerata decisiva: tanti club stanno provando ad inserirsi

Calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato dell'attacco del Napoli su Sky Sport 24. Dries Mertens aveva raggiunto prima dell'emergenza coronavirus l'accordo con il Napoli dopo un incontro di persona con De Laurentiis. La firma però non è ancora arrivata e ora i migliori club tornano a disturbare il Napoli e il calciatore nella trattativa. Su tutti c'è l'Inter che vorrebbe portare a Milano l'attaccante belga per affiancarlo al suo amico e connazionale Romelu Lukaku. Intanto, Di Marzio di Sky rivela gli ultimi aggiornamenti di Sky.

"Bisognerà vedere se arriverà la firma di Mertens sul rinnovo del contratto. C'era stato un riavvicinamento dopo un incontro con De Laurentiis, si era vicini all'accordo ma ci sono tanti club, ad esempio l'Inter, che stanno provando a inserirsi per prenderlo a parametro zero. Il Napoli dovrà quindi anche dare l'accelerata definitiva alla trattativa per il rinnovo di Mertens".