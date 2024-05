Chiariello: "La sera della festa scudetto De Laurentiis ha annunciato la sua fine"

Calciomercato Napoli - Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'attuale stagione Napoli nel corso del suo consueto editoriale in onda sull'emittente locale campana:

Crisi post scudetto Napoli, il commento di Chiariello

"La sera della festa Scudetto De Laurentiis non sapeva di aver annunciato la sua stessa fine. Lui dice che il Napoli avrebbe vinto ancora, chiedendo poi a Giuntoli se fosse pronto per costruire un grande Napoli. Giuntoli aveva però deciso di andare via, ma non se l’aspettava evidentemente De Laurentiis. Come non si aspettava il rifiuto secco da parte di Spalletti, era sicuro di poterlo convincere. Oggi va dicendo che solo gli illusi possono pensare di vincere due anni di seguito. Lo dicesse però che lui insieme a me è stato il primo illuso a crederci".