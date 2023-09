Notizie Calcio - Non se la passa bene il Napoli in campionato ma va anche peggio al Lens in Francia che in estate aveva deriso proprio gli azzurri in occasione dell’annuncio del rinnovo di Danso. La squadra francese, infatti, ha collezionato ieri l’ennesima sconfitta perdendo di misura in casa col Metz. Diventano così 4 le sconfitte su 5 partite racimolando un solo punto per il penultimo posto in classifica. Una maledizione, considerando i 31 tiri del Lens di ieri contro i due soli degli ospiti.