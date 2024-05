Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ho personalmente sentito il presidente della Lazio Claudio Lotito per quanto riguarda lo scambio tra Luis Alberto e Giovanni Simeone con il Napoli, e mi ha detto che non è assolutamente preventivabile uno scambio: non c’è nulla”