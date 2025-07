Bologna, Italiano: "Beukema al Napoli? Perdiamo un grande giocatore! Su Ndoye..."

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dei rossoblu. Diversi gli argomenti trattati del tecnico dei felsinei, dalla cessione di Sam Beukema al Napoli al futuro di Dan Ndoye, di seguito le sue parole riportate da TuttoBolognaWeb:

"E' arrivata la prima cessione, facciamo un grande in bocca al lupo a Beukema. Perdiamo un grande calciatore, ma ne è arrivato un altro che da questo punto di vista c'è. Vitik è un grande acquisto. Ora deve mettere dentro concetti e principi diversi. Vediamo poi cosa succede da qui alla fine.

Ndoye e Lucumì? Entrambi sono concentrati sul lavoro. Sappiamo che il mercato è lungo e può succedere di tutto ma sono convinto che non ne partiranno tantissimi. Questo sarà il blocco che farà la nuova stagione e la società valuterà solo proposte indecenti. A volte parlo con i ragazzi, cerco di dare consigli perché teste situazioni le ho vissute - le sue parole - Serve la lucidità di fare le scelte giuste e non andare via solo per andare. Bisogna riflettere bene su dove si è, perché qui si lavora bene, c'è voglia di crescere e c'è gente che ama i calciatori e prima di andare via ho detto ai ragazzi di pensarci bene. Detto questo, tutti stanno lavorando con grande serietà".