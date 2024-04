Calciomercato, quale futuro per l’ex azzurro Jorginho? Il centrocampista è in scadenza quest’estate, anche se l’Arsenal ha un’opzione per prolungare di un altro anno ancora volendo.Â

Calciomercato, Jorginho ancora all'ArsenalÂ

E in effetti, come riporta The Athletic, questa potrebbe essere esercitata: la società non si è infatti mossa per un sostituto e con ogni probabilità le parti continueranno insieme, col giocatore nel frattempo accostato anche alla Juventus.Â