Torino, Cairo sfida il Napoli: "Daremo l'anima per la Conference, ora battiamo l'Atalanta"

UEFA Conference League, il Napoli può ancora sperare! Se gli azzurri battessero il Lecce allo stadio Maradona potrebbero ancora ottenere la qualificazione in Europa, a patto che la Fiorentina vinca la finale di Conference e che l'Atalanta batta il Torino nell'ultima partita di campionato.

Proprio il Torino di Urbano Cairo, però, non è disposto a cedere e farà di tutto per strappare la qualificazione in Conference League che per i granata sarebbe un miracolo. Ecco perché Cairo ci ha tenuto a suonare la carica ieri, in occasione della consegna del Premio USSI The Inside Sport a Coverciano. Le sue parole oggi sul Corriere della Sera: