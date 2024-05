Funerali Franco Di Mare, la toccante lettera della figlia adottiva | VIDEO

Ultime notizie - Stella Di Mare, la figlia adottiva del giornalista Rai morto a 68 anni per mesotelioma Franco Di Mare, ha scritto una lettera per il papà ai funerali, letta davanti a tutti i presenti nella Chiesa di Santa Maria in Montesanto in Piazza del Popolo, a Roma, nel pomeriggio di ieri, lunedì 20 maggio 2024. Incontrò Franco Di Mare quando aveva pochi mesi di vita: il giornalista si trovava a Sarajevo in missione come corrispondente di guerra per raccontare il conflitto della Bosnia-Erzegovina quando una bomba si abbatté su un orfanotrofio, dove lei si trovava. Era il 1992, Di Mare decise di salvarla e riuscì ad adottarla. Oggi lei lo ricorda con la voce rotta dal pianto: "Con lui ho vissuto una vita fuori dal comune".

Ai funerali di Franco Di Mare, anche la figlia Stella ha letto un messaggio scritto per il suo papà che la adottò quando aveva pochi mesi di vita. La giovane, con la voce rotta dal pianto, ha prima ringraziato tutti i presenti in Chiesa per l'ultimo saluto al padre: "Lui si sarebbe meravigliato di tutto quest'amore che sta facendo bene anche a noi, sta aiutando anche voi. Quindi grazie veramente". Poi ha letto queste parole:

"Il mio ultimo grazie è per lui con cui ho vissuto davvero una vita fuori dal comune. Il nostro un rapporto unico. Mi ha regalato uno sguardo sul mondo, mi ha lasciato un rapporto personale fatto di film visti insieme, fatto di storie scritte e lette bene, fatto di cucina, come lui mi ha insegnato. Grazie per la fiducia incondizionata che avevi in me, delle mie possibilità di cui non mi hai fatto dubitare. I miei limiti me li ha sempre spostati perché sapeva che potevo arrivare più in là. Avevi ragione tu. Le tracce di tutto questo le avrò per sempre dentro di me".

