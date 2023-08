Il Napoli valuta Habib Diarra! Classe 2004 dello Strasburgo, piace tanto a Mourinho

Calciomercato Napoli, spunta l'ennesimo nome per il centrocampo! La SSC Napoli ha bisogno di tre calciatori per rinforzare il reparto dopo l'addio di Ndombele e la probabile cessione di Zielinski: sul taccuino di De Laurentiis - coadiuvato da Chiavelli, vero direttore sportivo in questi giorni di ritiro - ci è finito un altro nome, stando a quanto riporta oggi il quotidiano Il Mattino.

Napoli su Habib Diarra

Si tratta di Mouhamadou Habib Diarra, classe 2004 franco-senegalese che gioca nello Strasburgo. Da settimane anche José Mourinho ha messo gli occhi su di lui e vorrebbe portarlo alla Roma. Ma il Napoli va di corsa ed ha bisogno di chiudere in fretta prima che inizi il campionato.

Habib Diarra ha 19 anni, è cresciuto nel settore giovanile dello Strasburgo e l'anno scorso ha mosso i primi passi nel campionato francese. Ha anche giocato diverse partite nelle selezioni giovanili della Nazionale. Il suo ruolo naturale è quello di mediano, ma può giocare anche da centrocampista centrale e da trequartista. È alto 179 centimetri.