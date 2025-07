Il Napoli torna su Nusa? Il Lipsia fa il prezzo dell'esterno norvegese: le cifre

Il Lipsia chiede 50 milioni per Antonio Nusa. Una valutazione troppo alta per i club che lo seguono, scrive Tuttomercatoweb, tanto che il Napoli "pare essersi ritirato dopo avere ascoltato le richieste dei tedeschi. Nusa era uno dei nomi che piaceva al direttore sportivo del Napoli Manna. La richiesta da 50 milioni fa arenare le eventuali contrattazioni, con il Napoli ma anche con altre società, che lo avevano messo nel mirino come possibile prima scelta per l'esterno offensivo.".

Ultima annata 3 gol e 4 assist in 25 partite in Bundesliga, zero in Champions in otto gare, 2 gol e 3 assist in DFB Pokal, la Coppa di Germania.