Il Napoli ha già trovato un primo concorrente per l'asta su Sudakov, ecco chi è

Calciomercato SSC Napoli - In casa Napoli si andrà avanti con i duelli di mercato: uno, scontato, riguarderà Georgiy Sudakov, la stella più brillante della generazione degli aspiranti fenomeni dell’Ucraina del calcio. Ne parla il Corriere dello Sport.

Lo Shakhtar Donetsk, per lui, ha rifiutato la generosissima offerta di De Laurentiis da 40 milioni nella speranza di innescare l’asta a cavallo dell’Europeo:

“L’ad Palkin ha spiegato che 50 milioni non basteranno perché le inglesi sono entrate in ballo. Il Napoli sa che lo Shakhtar approfitterà per alimentare la brace del prezzo, ma nel contempo non ha alcuna intenzione di mollare la presa: uno che dovrebbe raccogliere l’eredità di Zielinski. In Inghilterra cominciano a spuntare i primi corteggiatori: si parla con insistenza dell’Arsenal”