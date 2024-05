Repubblica - Conference League l'ultimo obiettivo minimo, annata fallimentare con tre allenatori

Napoli - Dura analisi di Repubblica sulla stagione del Napoli che un anno dopo la vittoria dello scudetto messa a confronto è davvero incredibile.

Dallo scudetto alla Conference League, ultima speranza di non abbandonare l’Europa dopo ben 14 qualificazioni consecutive. È la sintesi di un anniversario strano. Quattro maggio 2023, il Napoli pareggia ad Udine e si abbandona ad una notte infinita di festeggiamenti per la conquista del terzo tricolore della storia. Quattro maggio 2024, le immagini del trionfo sono al cinema ( con il film “Sarò con te”) e sulle pagine social dei tantissimi appassionati che conserveranno i ricordi di una cavalcata trionfale. Al Konami Training Center di Castel Volturno all’orizzonte c’è sempre l’Udinese (domani alle 20.45, arbitro Aureliano, diretta su Dazn), ma l’atmosfera è molto diversa, così come le ambizioni, ridimensionate da un’annata fallimentare con ben tre allenatori e un rendimento altalenante. L’obiettivo minimo – che naturalmente non cambia il giudizio sul rendimento del Napoli – resta la Conference League, porticina laterale per l’Europa nella prossima stagione che sarà quella della rifondazione, a partire proprio dall’allenatore.