Il Mattino - Osimhen-Galatasaray, manca solo la firma: Napoli pronto a dare il via libera alla partenza verso Istanbul

Calciomercato Napoli - La cessione di Osimhen al Galatasaray è sempre più vicina. Il club turco ed il Napoli stanno finalizzando proprio in queste ore la cessione del giocatore. Secondo quanto riferito dall’edizione online de Il Mattino, il presidente De Laurentiis e l’ad Chiavelli stanno seguendo da vicino tutti i passaggi. L’obiettivo è definire ogni aspetto della trattativa.

Calciomercato Napoli, il Galatasaray attende Osimhen

Ad Istanbul è tutto pronto per l’arrivo di Osimhen: Victor dovrà svolgere le consuete visite mediche di routine per poi firmare il contratto che lo legherà al Galatasaray. Al momento, però, il Napoli non ha ancora dato il via libera al giocatore: per la partenza, dunque, bisognerà ancora attendere. Dalla Turchia filtra ottimismo. I dettagli sono quelli già noti: 40 milioni subito più due rate entro il 2026. Per Osi è pronto un contratto quinquennale, al vaglio dei manager del giocatore proprio in questi istanti; confermata anche la penale nel caso in cui il giocatore venisse venduto in Italia nei prossimi due anni e la percentuale del 10% sulla futura rivendita.