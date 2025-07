Ora può saltare Ndoye! Il Mattino: pronto questo grande nome nel caso

Calciomercato Napoli, si lavora per il 4° esterno offensivo ma a gran sorpresa - nonostante una trattativa che va avanti da tempo - potrebbe non essere Dan Ndoye anche infortunatosi ieri.

Calciomercato Napoli, il piano B a Ndoye

Chi potrebbe venire al suo posto nel caso? Come riporta Il Mattino oggi in edicola, difficile immaginare Federico Chiesa nonostante la ghiotta occasione per due motivi: innanzitutto per uno stipendio fuori portata, poi perché in azzurro si ritroverebbe in piena concorrenza quando ha bisogno di giocare con continuità.

Il nome designato potrebbe essere così Antonio Nusa del Lipsia, per un’altra operazione comunque costosa.