Gazzetta - Tutto gira attorno a De Bruyne, dovrà portare il progetto su una nuova dimensione

Calciomercato Napoli - La Gazzetta dello Sport fa la sua analisi su quello che è il progetto del Napoli in evidente crescita da tempo ormai.

Ha trovato in Buongiorno quel sostituto di Kim mai arrivato e poi si è goduto un Napoli più forte fisicamente e pure più operaio. Con McTominay stella polare verso un titolo inaspettato.

Adesso, invece, il Napoli sta costruendo un vero top team, con due titolari per ruolo e con l'obiettivo di provare non solo a bissare lo scudetto, ma anche di arrivare fino in fondo in Coppa Italia e di provare a vincere la Supercoppa.

E che vuole fare un percorso emozionante in Champions. Ritrovando qualità e soluzioni, sfruttando l'esperienza e la nuova fame. Tutto girerà attorno a Kevin De Bruyne, il fuoriclasse che dovrà portare il progetto su una nuova dimensione.